Напиши в первом, втором, третьем лице слова:қала, пәтер
Қазақ тiлi
Напиши в первом, втором, третьем лице слова:қала, пәтер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің қалам сенің қалан оның қаласы менің пəтерім сенің пəтерің оның пəтері
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