Масса 4 куриных яиц 320 грамм А 3 голубиных 84 грамм На сколько граммов голубиное яйцо легче куриного?
Математика
Масса 4 куриных яиц 320 грамм А 3 голубиных 84 грамм На сколько граммов голубиное яйцо легче куриного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(320:4)-(84:3)=52гр. Голубиное яйцо легче чем куриное на 52 грамма
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