Масса 4 куриных яиц 320 грамм А 3 голубиных 84 грамм На сколько граммов голубиное яйцо легче куриного?

Математика

Масса 4 куриных яиц 320 грамм А 3 голубиных 84 грамм На сколько граммов голубиное яйцо легче куриного?

Автор: Гость