Подскажите пожалуйста надо найти стихотворения про котят или кошек желательно длинное срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Литература
Подскажите пожалуйста надо найти стихотворения про котят или кошек желательно длинное срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка в крапиве за домом жила. Дом обветшалый молчал, как могила. Кошка в него по ночам приходила И замирала напротив стола. Стол обращен к образам — позабыли, Стол как стоял, так остался. В углу Каплями воск затвердел на полу — Это горевшие свечи оплыли. Помнишь? Лежит старичок-холостяк: Кротко закрыты ресницы — и кротко В черненький галстук воткнулась бородка. Свечи пылают, дрожит нависающий мрак... Темен теперь этот дом по ночам. Кошка приходит и светит глазами. Угол мерцает во тьме образами. Ветер шумит по печам.
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