чему научил нас миф об орфее

Гость: Гость:

Орфей, великий певец, сын речного бога Эагра и музы песнопений Каллиопы, жил во Фракии. Прекрасное пение Орфея, его игра на кифаре не только увлекали людей, но зачаровывали растения и животных. Орфей и Эвридика были счастливы, пока на них не обрушилась страшная беда. В мифе отражена великая сила любви Орфея, который не побоялся спуститься за любимой в царство мертвых. Но Эвридике не суждено было вернуться в мир живых, поскольку смертные слабы и не могут противиться воле богов, и это подчеркивает как бы случайный, но в своей основе неизбежный финал их любви. Закономерно также, что Орфей недолго прожил после смерти Эвридики. Этим подчеркивается его любовь и бессмысленность существования без любимой. Но струны кифары продолжают звучать, оплакивая певца. Вся природа оплакивает Орфея. Голову певца и его кифару волны выносят в море, где они доплывают до острова Лесбос. С той поры на острове звучат дивные песни. Душа Орфея сходит в царство теней, где великий певец встречает свою, Эвридику. С тех пор их тени неразлучны. Вместе блуждают они по сумрачным полям царства мертвых. Марина Цветаева Эвридика - Орфею Для тех, отженивших последние клочья Покрова (ни уст, ни ланит!... ) О, не превышение ли полномочий Орфей, нисходящий в Аид? Для тех, отрешивших последние звенья Земного.. . На ложе из лож Сложившим великую ложь лицезренья, Внутрь зрящим - свидание нож. Уплочено же - всеми розами крови За этот просторный покрой Бессмертья.. . До самых летейских верховий Любивший - мне нужен покой Беспамятности.. . Ибо в призрачном доме Сем - призрак ты, сущий, а явь -- Я, мертвая.. . Что же скажу тебе, кроме: - "Ты это забудь и оставь! " Ведь не растревожишь же! Не повлекуся! Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть Устами! - С бессмертья змеиным укусом Кончается женская страсть. Уплочено же - вспомяни мои крики! -- За этот последний простор. Не надо Орфею сходить к Эвридике И братьям тревожить сестер.