Какой путь прошел пешеход, двигавшийся со средней путевой скоростью =4.8 км/ч за промежуток времени t=0,5ч

Физика

Какой путь прошел пешеход, двигавшийся со средней путевой скоростью =4.8 км/ч за промежуток времени t=0,5ч

Автор: Гость