Какой путь прошел пешеход, двигавшийся со средней путевой скоростью =4.8 км/ч за промежуток времени t=0,5ч

Физика
Какой путь прошел пешеход, двигавшийся со средней путевой скоростью =4.8 км/ч за промежуток времени t=0,5ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 0,5 часов он прошло 2,4
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