В первом бидоне в 5 раз меньше молока чем во втором. Если из второго бидона перелит?? в первый 9 литров молока, то в первом на 2 литра меньше, чем во втором. Сколько литров молока содержится в двух бидонах вместе?

Алгебра

В первом бидоне в 5 раз меньше молока чем во втором. Если из второго бидона перелит?? в первый 9 литров молока, то в первом на 2 литра меньше, чем во втором. Сколько литров молока содержится в двух бидонах вместе?

Автор: Гость