В первом бидоне в 5 раз меньше молока чем во втором. Если из второго бидона перелит?? в первый 9 литров молока, то в первом на 2 литра меньше, чем во втором. Сколько литров молока содержится в двух бидонах вместе?
Алгебра
В первом бидоне в 5 раз меньше молока чем во втором. Если из второго бидона перелит?? в первый 9 литров молока, то в первом на 2 литра меньше, чем во втором. Сколько литров молока содержится в двух бидонах вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было: I бидон - х л II бидон - 5х л Стало: I бидон - (х+9) л II бидон - (5х-9) л Разница = 2 л ⇒ Уравнение: 5х -9 - (х+9) = 2 5х-9-х-9=2 4х-18=2 4х=2+18 х=20/4 х=5 (л) было в I бидоне 5*5 = 25 (л) было во II бидоне 5+25=30 (л) вместе Ответ: 30 л молока содержится в двух бидонах вместе.
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