В первом бидоне в 5 раз меньше молока чем во втором. Если из второго бидона перелит?? в первый 9 литров молока, то в первом на 2 литра меньше, чем во втором. Сколько литров молока содержится в двух бидонах вместе?

Алгебра
В первом бидоне в 5 раз меньше молока чем во втором. Если из второго бидона перелит?? в первый 9 литров молока, то в первом на 2 литра меньше, чем во втором. Сколько литров молока содержится в двух бидонах вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было: I бидон  -  х л  II бидон -  5х л  Стало: I бидон -  (х+9) л II бидон -  (5х-9) л Разница  = 2 л  ⇒ Уравнение: 5х -9  -  (х+9) = 2 5х-9-х-9=2 4х-18=2 4х=2+18 х=20/4 х=5 (л)  было в I бидоне 5*5 = 25 (л)  было  во II бидоне 5+25=30 (л)  вместе  Ответ: 30 л молока содержится в двух бидонах вместе.
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