Всего 40 метров.Продали в 3 раза больше,чем осталось.Сколько осталось?

Математика
Всего 40 метров.Продали в 3 раза больше,чем осталось.Сколько осталось?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 40 продали 3х осталось х х+3х=40 4х=40 х=10 ответ 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какой путь прошел пешеход, двигавшийся со средней путевой скоростью =4.8 км/ч за промежуток времени t=0,5ч
Ответить
История
Выделите особенности развития Франции меж военные годы
Ответить
Алгебра
В первом бидоне в 5 раз меньше молока чем во втором. Если из второго бидона перелит?? в первый 9 литров молока, то в первом на 2 литра меньше, чем ...
Ответить
Математика
Масса 4 куриных яиц 320 грамм А 3 голубиных 84 грамм На сколько граммов голубиное яйцо легче куриного?
Ответить
Литература
Подскажите пожалуйста надо найти стихотворения про котят или кошек желательно длинное срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить