Всего 40 метров.Продали в 3 раза больше,чем осталось.Сколько осталось?
Математика
Всего 40 метров.Продали в 3 раза больше,чем осталось.Сколько осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 40 продали 3х осталось х х+3х=40 4х=40 х=10 ответ 10
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