Разложите на множители квадратный трехчлен: 1) х2-5х+6 2)5у2-3у-2 3)х2-8х+7
Математика
Разложите на множители квадратный трехчлен: 1) х2-5х+6 2)5у2-3у-2 3)х2-8х+7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) D=25-24=1 x=(5+-1)/2 x1=3;x2=2 Ответ: (x-3)(x-2) 2) D=9+40=49 y=(3+-7)/10 y1=1;y2=-0,4 Ответ: (y-1)(y+0,4) 3) D=64-28=36 x=(8+-6)/2 x1=7;x2=1 Ответ: (x-7)(x-1)
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