Упростить до числового ответа: (a+((a-5)/(6-3*a))+((4*(a+1))/(a^2+4*a))):(((9*a)/(a^2-16))-((a+4)/(a^2-4*a))) а=5/6
Математика
Упростить до числового ответа: (a+((a-5)/(6-3*a))+((4*(a+1))/(a^2+4*a))):(((9*a)/(a^2-16))-((a+4)/(a^2-4*a))) а=5/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если есть скачай приложение PhotoMath и всё наводишь камеру на пример в книге он тебе выдаст ответ и решение
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