Как выполнить действие: 5\7 - 1\6 = ?

Математика
Как выполнить действие: 5\7 - 1\6 = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/7=0,714 1/6=0,166 0,714-0,166=0,548
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