Какая существует связь между явлением диффузии и экологическими проблемами связ??но с загрязнениями атмосферы рек и водоемов полей и лесов Напишите маленькое сочинение

Физика

Какая существует связь между явлением диффузии и экологическими проблемами связ??но с загрязнениями атмосферы рек и водоемов полей и лесов Напишите маленькое сочинение

Автор: Гость