Какая существует связь между явлением диффузии и экологическими проблемами связ??но с загрязнениями атмосферы рек и водоемов полей и лесов Напишите маленькое сочинение
Физика
Какая существует связь между явлением диффузии и экологическими проблемами связ??но с загрязнениями атмосферы рек и водоемов полей и лесов Напишите маленькое сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диффузия – это взаимное проникновение соприкасающихся веществ друг в друга вследствие теплового движения частиц вещества. Ярким проявлением диффузии, напрямую связанным с экологическими проблемами - это грязный, фактически отравленный выхлопными газами автомобилей, воздух в черте крупных городов. Вследствие явления диффузии загрязняются отравляющими отходами многочисленные водоёмы.
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