Номер 4 помогите пожалуйста.
Русский язык
Номер 4 помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
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1) Жили (изъявительное) 2)был(изъяв.) 3) было(изъяв) 4) были(изъяв) 5) Не было (изъяв) 6)сказал (изъяв) 7)родился( сослагательное) 8)поставил (сослог) 9)била(сослог) 10)приказала (сослог) 11)сказала(изъяв) 12)било(сослог) 13)приходили(сослог) 14)благословляли(сослог)
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