Номер 422 под а и б.срочно.спасибо за ранее
Математика
Номер 422 под а и б.срочно.спасибо за ранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5 7/10+3 4/10-7 5/10=1 19/10 или 1,19 б)3 14/30+4 18/30-1 20/30=6 12/30 или 6,4 первые цифры это целое число,а через черточку это дробь.
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