Номер 426 помогите пожалуйста .
Математика
Номер 426 помогите пожалуйста .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 месяцев сыну и 36 лет отцу 36:12=3 3+36=39
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