Формулы солей, подвергающихся гидролизу, назовите их NaCL, BaSO4 , K2CO3 , ALCL3
Химия
Формулы солей, подвергающихся гидролизу, назовите их NaCL, BaSO4 , K2CO3 , ALCL3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поваренная соль(каменная соль,галит) сульфат бария(||) карбонат калия хлорат алюминия
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