Какие отличия одноклеточных и многоклеточных организмов? Помогите!!!

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1) Видов одноклеточных организмов гораздо меньше, чем многоклеточных 2. У одноклеточных уровни организации живой материи клеточный и организменный совпадают, у многоклеточных - нет 3, У одноклеточных организмов клетка всегда многофункциональна, у многоклеточных зачастую клетки специализированны 4, Некоторые одноклеточные организмы не имеют ядра, митохондрий и других органоидов. Многоклеточные всегда имеют 5. При размножении одноклеточный организм перестает существовать, а многоклеточный - нет 6. Многоклеточный организм крупнее одноклеточного 7. Одноклеточные организмы в процессе эволюции появились гораздо раньше, чем многоклеточные