Перевидите пожалуйста этот текст

Гость: Гость:

У Мэри большая семья.Их 9.Все они живут в семейном доме Родители Мэри - Линда и Сэм - журналисты.Они работают в детском журнале.Они тратят много времени на путешествия.Линда пишет о животных.Она очень заинтересованна птицами,и она знает много фактов о их жизни.Сэм делает фотографии птиц и животных.Ему нравится фотографировать.Сэм и Линда познакомились в университете.Они поженились пять лет назад и через год родилась их дочь - Мэри. Дедушка Мэри - Чарли капитан.Он проводит время в море.Бабушку зовут Грейс и она дантист.Она работает в больнице и любит свою работу. Брат Сэма - Ричард тоже живет с ними.Он инженер.Пять дней из недели он ездит в город на работу в офис. Прадедушка и Прабабушка Мэри Том и Роза работают ассистентами в магазине.У них есть маленький цветочный магазинчик в котором они и работают.Роза портниха.И она любит шить платья для своей правнучки.