номер 495 прошу срочно очень нужно

Русский язык
номер 495 прошу срочно очень нужно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Ко мне в гости пришел друг.     Мой друг, давай отправимся в поход 2. В окне поезда показалась Москва.     Москва, я не могу тебя забыть! 3. Белая березонька наклонилась до земли.     Что же ты, березонька, так листвой шумишь? 4. Каждый человек должен любить свою Родину.     Родина моя, я горжусь твоими просторами!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА!!! Переведите следующие предложения на английский язык: 1. Это предложе??ие перевести легко. 2. Трудно спрашивать его об этом. 3. Здесь ...
Ответить
Математика
Как решить задачу. в парке 6 елей, b берёз.сколько деревьев в парке?
Ответить
Русский язык
5слов существительных с суффиксом н
Ответить
Математика
В школу завезли 24 т угля. За зиму израсходовали 7/8 привезённого привезённогоугля. ??колько тонн угля осталось?
Ответить
Математика
При делении некоторого числа на 10 оказалось, что частное равно 325, а остаток равен 7. Чему равно делимое?
Ответить