номер 495 прошу срочно очень нужно

Гость: Гость:

1. Ко мне в гости пришел друг. Мой друг, давай отправимся в поход 2. В окне поезда показалась Москва. Москва, я не могу тебя забыть! 3. Белая березонька наклонилась до земли. Что же ты, березонька, так листвой шумишь? 4. Каждый человек должен любить свою Родину. Родина моя, я горжусь твоими просторами!