номер 495 прошу срочно очень нужно
Русский язык
номер 495 прошу срочно очень нужно
Ответ(ы):
Гость:
1. Ко мне в гости пришел друг. Мой друг, давай отправимся в поход 2. В окне поезда показалась Москва. Москва, я не могу тебя забыть! 3. Белая березонька наклонилась до земли. Что же ты, березонька, так листвой шумишь? 4. Каждый человек должен любить свою Родину. Родина моя, я горжусь твоими просторами!
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