В школу завезли 24 т угля. За зиму израсходовали 7/8 привезённого привезённогоугля. ??колько тонн угля осталось?
Математика
В школу завезли 24 т угля. За зиму израсходовали 7/8 привезённого привезённогоугля. ??колько тонн угля осталось?
Ответ(ы):
Гость:
24/8*7= 21 т израсх 24-21=3 т ост
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