В школу завезли 24 т угля. За зиму израсходовали 7/8 привезённого привезённогоугля. ??колько тонн угля осталось?

Математика

В школу завезли 24 т угля. За зиму израсходовали 7/8 привезённого привезённогоугля. ??колько тонн угля осталось?

Автор: Гость