Таня с Сашей вместе 14 лет, Саше с Петей — 20 лет, а Тане с Петей — 16 лет. Сколько лет Тане, Саше и Пете вместе? Сколько лет каждому из них?
Математика
Таня с Сашей вместе 14 лет, Саше с Петей — 20 лет, а Тане с Петей — 16 лет. Сколько лет Тане, Саше и Пете вместе? Сколько лет каждому из них?
Ответ(ы):
Гость:
С+Т=14 (1) С+П=20 (2) Т+П=16 (3) , отсюда С=14-Т, Подставляем в (2) 14-Т+П=20 (4), Складываем 2 уравнения (2) и (3) Получим 14+2*П=36, отсюда П=11 Подставляем в (4), получим Т=5, Потом находим, что С=9! Извиняюсь, что так запутанно )))
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