В какую точку пеpейдет точка F пpи пеpемещении по кооpдинатной пpямой на 10? на 1?

Математика
В какую точку пеpейдет точка F пpи пеpемещении по кооpдинатной пpямой на 10? на 1?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возьмем точку F за 0, тогда при перемещении F по координатной прияой на 1 единичный отрезок, F перейдет на 1. При перемещении F на 10 единичнах отрезков F окажется на 10-ти.
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