Переведи на казахский язык. У моей мамы сегодня день рождение. Ей исполнилось 35 ??ет. Я ей желаю здоровье и счастье.
Қазақ тiлi
Переведи на казахский язык. У моей мамы сегодня день рождение. Ей исполнилось 35 ??ет. Я ей желаю здоровье и счастье.
Ответ(ы):
Гость:
Бүгін менің анамның туған күні. Ол 35 жасқа толды. Мен оған денсаулық және бақыт тілеймін.
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