Переведи на казахский язык. У моей мамы сегодня день рождение. Ей исполнилось 35 ??ет. Я ей желаю здоровье и счастье.

Қазақ тiлi
Переведи на казахский язык. У моей мамы сегодня день рождение. Ей исполнилось 35 ??ет. Я ей желаю здоровье и счастье.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бүгін менің  анамның туған күні. Ол 35 жасқа толды. Мен оған денсаулық және бақыт тілеймін.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Представьте число в виде суммы его целой и дробной частей 3 4/5 8 7/10 25 15/17 11/14
Ответить
Биология
Мономеры молекул ДНК и РНК отличаются друг от друга содержанием
Ответить
Химия
Формула одноосновной предельной карбоновой кислоты плотность по водороду 30
Ответить
Математика
В равнобедренном треугольнике abc с основанием ac 24 и боковой стороной 15 см найдите а) высоту,проведенную к основанию
Ответить
Английский язык
Use the phrases in the list to ask and answer as in the example.Заранее спасибо.
Ответить