Переведи на казахский язык. У моей мамы сегодня день рождение. Ей исполнилось 35 ??ет. Я ей желаю здоровье и счастье.

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Переведи на казахский язык. У моей мамы сегодня день рождение. Ей исполнилось 35 ??ет. Я ей желаю здоровье и счастье.

Автор: Гость