Формула одноосновной предельной карбоновой кислоты плотность по водороду 30
Химия
Формула одноосновной предельной карбоновой кислоты плотность по водороду 30
Ответ(ы):
Гость:
Вычислим молярную массу кислоты М=2·30=60g/mol CnH2n+1COOH=60 12n+1(2n+1)+12+32+1=60 14n=24 n=2 CH3COOH-уксусная кислота
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