Помогите 967(а,б) плиз

Алгебра
Помогите 967(а,б) плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A) (a-b)(a^2+2ab+b^2-ab)=a^3-b^3 (a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3 a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3=a^3-b^3, a^3-b^3=a^3-b^3 остальное также решать b) (a+b)(a^2-2ab+b^2+ab)= (a+b)(ab-ab+b^2)= a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3= a^3+b^3=a^3+b^3
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