Чему равна относительная влажность воздуха в комнате при температуре 16 градусов
Физика
Чему равна относительная влажность воздуха в комнате при температуре 16 градусов
Ответ(ы):
Гость:
Равна температура 120 градусов
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