Вычислите 3*5 ц1/4*1 ц1/7*5 ц1/2 *4/11=

Гость: Гость:

Числитель: 3*21*8*11*4; знаменатель: 4*7*2*11; после сокращения на7;11;4;2; ответ36. при умножении смешанные числа переводим в неправильные дроби и по правилу умножения дробей перемножаем числители отдельно, знаменатели отдельно, не забывая сокращать)))))