Почему Греция не смогла отстоять независимость?

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Географическое положение Греции в какой-то степени определило ее историческое и культурное развитие. Соседство с регионами, где зародились древние цивилизации, дало возможность грекам войти в тесные культурные контакты с ними. В V-IV в. до н.э. древнегреческая цивилизация достигла своего апогея. Неслучайно этот период истории называется классическим. Однако географический фактор вынуждал также греков неоднократно отстаивать свою независимость.Впервые греческие города - государства потеряли свою независимость в результате победоносного похода македонских царей Филиппа II и его сына Александра Великого. За этим последовало вторжение римлян в середине II в. до н.э. До 1453 г. греки входили в состав восточной Римской империи, названной впоследствии Византийской. С 1453 г. начинается трагическая для греков 450-летняя история турецкого владычества. В начале XIX в. под влиянием французской буржуазной революции зарождается национально - освободительное движение. Результатом долгой и кровавой борьбы явилось провозглашение независимого греческого государства в 1822 г.История XX в. насыщена кровавыми событиями. Начало XX века было отмечено Балканскими войнами (1912-1913 гг.), в результате которых северная Греция была освобождена от турецкого владычества. Первая мировая война не обошла стороной и Грецию. С 1917 г. греки принимали участие в военных действиях на стороне Антанты. Страна оказалась в числе победителей, и благодаря этому факту к Греции были присоединены Западная и Восточная Фракия, острова Имврос и Тенедос, а также правительство Греции получало право управлять городом Смирни (греческий город на западном побережье совр. Турции) и его пригородами. В связи с этим в 1919 г. в Турции началась революция под руководством Мустафы Кемаля с целью скинуть султана и аннулировать итоги соглашений. Для того, чтобы отстоять свои земли, греческое правительство в 1919 году объявляет войну Турции. Греки проиграли эту войну, и во избежание дальнейшего кровопролития было решено произвести обмен населений Греции и Турции, т. е. турки из Греции должны были переселиться в Турцию, а греки из Турции - в Грецию. Это событие вошло в историю под названием "малоазиатская катастрофа".1941-1944 гг. - страна была оккупирована немецкими, итальянскими и болгарскими фашистами.1946 - 1949 гг. - гражданская война.1967-1974 гг. - военная диктатура.До 1974 г. Греция была конституционной монархией. Последний король Константин II был изгнан и в настоящее время живет в Лондоне.С 1981 г. - Греция является полноправным членом Европейского Союза.