Ребят помогите пожалуйста Прошу :с решите неравенство 7-5(3,2-0,01 у) ≥3+0,2у

Математика

Ребят помогите пожалуйста Прошу :с решите неравенство 7-5(3,2-0,01 у) ≥3+0,2у

Автор: Гость