Ребят помогите пожалуйста Прошу :с решите неравенство 7-5(3,2-0,01 у) ≥3+0,2у

Математика
Ребят помогите пожалуйста Прошу :с решите неравенство 7-5(3,2-0,01 у) ≥3+0,2у
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7-5(3,2-0,01 у) ≥3+0,2у 7- 16 +0,05 у ≥3+0,2у 0,05 у-0,2у ≥3-7+16 -0,15у≥-12 у≤ 80 у∈(-∞;80]  
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