Сократить дробь, пожалуйста! 5x+3x-2/25x-4
Алгебра
Сократить дробь, пожалуйста! 5x+3x-2/25x-4
Ответ(ы):
Гость:
Будет 8х-2/25х-4 = 1/17х-2 Мы скоротили 8х и 25х, а также 2 и 4
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