Вычислите: 8 3\4 (восемь целых три четвертый) * 2 4\7(две целых четыре седьмых) - 10 1\8(десять целых одна восьмая) * 3 1\3( три целых одна третья) == Помогите
Математика
Вычислите: 8 3\4 (восемь целых три четвертый) * 2 4\7(две целых четыре седьмых) - 10 1\8(десять целых одна восьмая) * 3 1\3( три целых одна третья) == Помогите
Ответ(ы):
Гость:
8 3/4 * 2 4/7 - 10 1/8 * 3 1/3 = - 11 целых 1/4 1) 8 3/4 * 2 4/7 = 35/4 * 18/7 = (5*9)/(2*1) = 45/2 = 22 1/2 2) 10 1/8 * 3 1/3 = 81/8 * 10/3 = (27*5)/(4*1) = 135/4 = 33 3/4 3) 22 1/2 - 33 3/4 = - (33 3/4 - 22 1/2) = - (33 3/4 - 22 2/4) = - 11 1/4
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