Вычислите: 8 3\4 (восемь целых три четвертый) * 2 4\7(две целых четыре седьмых) - 10 1\8(десять целых одна восьмая) * 3 1\3( три целых одна третья) == Помогите

Математика

Вычислите: 8 3\4 (восемь целых три четвертый) * 2 4\7(две целых четыре седьмых) - 10 1\8(десять целых одна восьмая) * 3 1\3( три целых одна третья) == Помогите

Автор: Гость