На машину погрузили (a) ящиков с виноградом по 20 кг в каждом и (b) ящиков с персиками ??о 12 кг в каждом. 1)Чему равна общая масса винограда? 2) Чему равна общая масса персиков

Математика

На машину погрузили (a) ящиков с виноградом по 20 кг в каждом и (b) ящиков с персиками ??о 12 кг в каждом. 1)Чему равна общая масса винограда? 2) Чему равна общая масса персиков

Автор: Гость