На машину погрузили (a) ящиков с виноградом по 20 кг в каждом и (b) ящиков с персиками ??о 12 кг в каждом. 1)Чему равна общая масса винограда? 2) Чему равна общая масса персиков
Математика
На машину погрузили (a) ящиков с виноградом по 20 кг в каждом и (b) ящиков с персиками ??о 12 кг в каждом. 1)Чему равна общая масса винограда? 2) Чему равна общая масса персиков
Ответ(ы):
Гость:
20 кг*а=20а кг (винограда) 12 кг*b=12b кг (персиков) Ответ: 1) общая масса винограда 20а кг; 2) общая масса персиков 12b кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите: 8 3\4 (восемь целых три четвертый) * 2 4\7(две целых четыре седьмых) - 10 1\8(десять целых одна восьмая) * 3 1\3( три целых одна третья)...
Математика
Найди значения выражений двумя способами 53кг800г+9760г 2км700м-1800м 18т5ц+3т6ц 4м23см-1м80см 7м/кв35дм/кв+330дм/кв 8м(в кубе)-2м( в к...
Математика
Теплоход и катер отошли одновременно от одной пристани в противоположных направлениях средняя скорость теплохода 610м.мин а скорость катера на 160 ...