Сказывается на неусвоении или не усвоение материала?

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Сказывается на неусвоении или не усвоение материала?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сказывается неусвоении....
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