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2y-15+8y=5 очень срочно
Математика
2y-15+8y=5 очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2у-15+8у=5 2у+8у=5+15 10у=20 у=20:10 у=2 проверка 2*2-15+8*2=5 4-15+16=5 5=5
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