Одну пару противоположных сторон прямоугольника уменьшили на 3 см каждую , а др. пару - на 4 см каждую. В результате получили прямоугольник , площадь которого на 138 квадратных сантиметров (см2) меньше , чем площадь данного пря...

Алгебра

Одну пару противоположных сторон прямоугольника уменьшили на 3 см каждую , а др. пару - на 4 см каждую. В результате получили прямоугольник , площадь которого на 138 квадратных сантиметров (см2) меньше , чем площадь данного прямоугольника. Найдите стороны данного прямоугольника , если его периметр равен 84 см. Помогите пожалуйста:)

Автор: Гость