Одну пару противоположных сторон прямоугольника уменьшили на 3 см каждую , а др. пару - на 4 см каждую. В результате получили прямоугольник , площадь которого на 138 квадратных сантиметров (см2) меньше , чем площадь данного пря...
Алгебра
Одну пару противоположных сторон прямоугольника уменьшили на 3 см каждую , а др. пару - на 4 см каждую. В результате получили прямоугольник , площадь которого на 138 квадратных сантиметров (см2) меньше , чем площадь данного прямоугольника. Найдите стороны данного прямоугольника , если его периметр равен 84 см. Помогите пожалуйста:)
Ответ(ы):
Гость:
S1=ab, S2=(a-3)(b-4), S2+138=S1(a-3)(b-4)+138=aba+b=42Решая эту систему, получим а=24, в=18
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