Решите уравнение |x|+7=14,2

Математика
Решите уравнение |x|+7=14,2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
|x|+7=14.2(переносим 7 в правую сторону) |x|=14.2-7(вычитаем и получаем ответ) x=7.2
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