Реши задачу скорость мотоциклиста 1км/мин.Какое расстояние он проедет за 5 ч
Математика
Реши задачу скорость мотоциклиста 1км/мин.Какое расстояние он проедет за 5 ч
Ответ(ы):
Гость:
1 час = 60 мин 1 км/мин * 60 мин = 60 (км) - проедет мотоциклист за 1 час; 60 км * 5 ч = 300 (км) - он проедет за 5 часов. Ответ: 300 км.
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