В равнобедренном треугольнике abc с основанием ac 24 и боковой стороной 15 см найдите а) высоту,проведенную к основанию

Математика
В равнобедренном треугольнике abc с основанием ac 24 и боковой стороной 15 см найдите а) высоту,проведенную к основанию
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) высоту можно найти по теореме Пифагора: Высота в равнобедренном треугольнике является также медианой, то есть делит основание на две равные части: ac/2=24/2=12 H=sqrt(15^2-12^2)=9 2) высоту можно найти по формуле: H=sqrt(a^2-(b^2)/4)=9
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