При делении некоторого числа на 10 оказалось, что частное равно 325, а остаток равен 7. Чему равно делимое?

Математика

При делении некоторого числа на 10 оказалось, что частное равно 325, а остаток равен 7. Чему равно делимое?

Автор: Гость