При делении некоторого числа на 10 оказалось, что частное равно 325, а остаток равен 7. Чему равно делимое?
Математика
При делении некоторого числа на 10 оказалось, что частное равно 325, а остаток равен 7. Чему равно делимое?
Ответ(ы):
Гость:
Обозначим некоторое число за х х:10=325(остаток7) х=325*10+7 х=3250+7 х=3257
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