Номер #5,6 пожалуйста, срочно)

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Из 1кг шерсти можно связать 3 шали или 5 жилетов. На сколько жилетов больше можно связать из 20 кг шерсти, чем шалей?1) сколько можно связать шалей из 20 кг шерсти20*3=60 (шал)2) Сколько можно связать жилетов из 20 кг шерсти20*5=100 (жил)3) на сколько жилетов больше, чем шалей100 - 60 = 40 (жил)Ответ: На 40 жилетов больше