Номер 5 помогите срочно надо прям
Математика
Номер 5 помогите срочно надо прям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3. 2. 4 (2268:42+7140:34):2=132 1) 2268:42=54 2) 7140:34=210 3) 54+210=264 4) 264:2=132 1. 4. 2. 3. 5 (570*360-310*640:200):8 1) 570*360=205200 2) 310*640=198400 3) 198400:200=992 4) 205200-992=204208 5) 204208:8=25526
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