Номер 6 ,помогите пожалуйста решить.

Математика
Номер 6 ,помогите пожалуйста решить.
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1) 0 (ост. 2) 2)4 (ост. 2) 3)8 (ост. 6) 4) 0 (ост. 36)
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