27 Карамельки на палочке разложили в 9 новогодних подарков сколько Карамельки на п??лочке в 5 новогодних подарках

Математика
27 Карамельки на палочке разложили в 9 новогодних подарков сколько Карамельки на п??лочке в 5 новогодних подарках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:9=3 2)3*5=15 Ответ:в 5 каробках,15 карамельных палочек
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