27 Карамельки на палочке разложили в 9 новогодних подарков сколько Карамельки на п??лочке в 5 новогодних подарках

Математика

27 Карамельки на палочке разложили в 9 новогодних подарков сколько Карамельки на п??лочке в 5 новогодних подарках

Автор: Гость