Номер 6! Срочно!!! Помогите пожалуйста!!!
Алгебра
Номер 6! Срочно!!! Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V-x (x+2)*3,5=(x-2)*5,25 3,5x+7=5,25x-10,5 3,5x-5,25x=-10,5-7 -1,75x=-17,5:(:(-1,75) x=10( км/ч)- V (10+2)*3,5(10-2)*5,25=42+42=84
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