Номер 691 какие цифры можно записать в рамочку, чтобы получилась верное решение?
Математика
Номер 691 какие цифры можно записать в рамочку, чтобы получилась верное решение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри! 1)85*16=1360 2)1360+426=1786 3)21*100=2100 4)2100-1786=314
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Ребят срочно! Сижу в засаде . В каких годах и что происходило . Консульствой и оброзование напалеоновской империи и Разгром империи Напалеона . Вен...
Русский язык
Известно, что большинство наименований знаков препинания в нашем языке русского ??роисхождения. Но один из них - явный "француз" по происхождению. ...