Номер 9, помогите пожалуйста

Математика
Номер 9, помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9) Раскрываем скобки: X^4 + X^3 + 2X^2+2X^3+2X^2+4X+2X^2+2x+4=2X^2 X^4+4X^2+4   +    3X^3+6X=0 (X^2+2)^2      +   3X*(X^2+2)=0 (X^2+2)*(X^2+3X+2)=0   1)X^2+2=0 ----> нет решений 2) X^2+3X+2=0 --->  X1=(-3+√(17) )/2   X2=(-3-√(17) )/2 | X1+X2 | =| -3| =3      Ответ:  С) 3
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