Номер 9, помогите пожалуйста
Математика
Номер 9, помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9) Раскрываем скобки: X^4 + X^3 + 2X^2+2X^3+2X^2+4X+2X^2+2x+4=2X^2 X^4+4X^2+4 + 3X^3+6X=0 (X^2+2)^2 + 3X*(X^2+2)=0 (X^2+2)*(X^2+3X+2)=0 1)X^2+2=0 ----> нет решений 2) X^2+3X+2=0 ---> X1=(-3+√(17) )/2 X2=(-3-√(17) )/2 | X1+X2 | =| -3| =3 Ответ: С) 3
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