Номер 9 пожалуйста....
Алгебра
Номер 9 пожалуйста....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2 надеюсь само решение не требуется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте предложение с этимм словами: Демократия, демократический, демократизм , демократ, демонстрация , демонстративный
История
1. Подумайте, какие черты экономического развития общества служат доказательство?? развития процесса модернизации в период 1800-1870 гг. Приведите ...
Математика
На прямой даны три точки А,B,С,причем АВ=83,АС=97 см,найдите длину отрезка ВС сколько решений имеет задача
Английский язык