Номер а запиши в видевыражений полупериметр прямоугольника стороны которого рав??ы 3 дм и7 дм. 5дм и х дм. иномер б. запишив виде выражений полупериметр квадрата сторона которого равна 8 дм. а дм.
Математика
Номер а запиши в видевыражений полупериметр прямоугольника стороны которого рав??ы 3 дм и7 дм. 5дм и х дм. иномер б. запишив виде выражений полупериметр квадрата сторона которого равна 8 дм. а дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3дм 7 см + 5дм + 8 дм
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