Номера 7,8,9. Помогите

Математика
Номера 7,8,9. Помогите
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Гость:
9.в 50 раз 8. высота- 600 ширина-800
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