Номера 7 и 8)) спасибо

Русский язык
Номера 7 и 8)) спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорить стричь стеречь слушать переделывать глаголы- посидеть, печь (может быть и глаголом и существительным), примерять.  Девочка любит примерять красивые платья. Дома можно посидеть на диване. Я умею печь торт.
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