Прочитай пословицы . Обьясни значение устаревших слов, подбирая к ним синонимы. Запиши получившиеся пары. Проверь себя по толковому словарику в учебнике. ВСЯКИЙ ЕРЕМЕЙ дело разумей Мал золотник, да дорог. Пословица недаром ...

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Прочитай пословицы . Обьясни значение устаревших слов, подбирая к ним синонимы. Запиши получившиеся пары. Проверь себя по толковому словарику в учебнике. ВСЯКИЙ ЕРЕМЕЙ дело разумей Мал золотник, да дорог. Пословица недаром молвится. К СЛОВАМ СОЛИТВА, РАЗУМЕТЬ, ЗОЛОТНИК ПОДБЕРИ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ В НАШЕЙ РЕЧИ.

Автор: Гость