Прочитай пословицы . Обьясни значение устаревших слов, подбирая к ним синонимы. Запиши получившиеся пары. Проверь себя по толковому словарику в учебнике. ВСЯКИЙ ЕРЕМЕЙ дело разумей Мал золотник, да дорог. Пословица недаром ...
Русский язык
Прочитай пословицы . Обьясни значение устаревших слов, подбирая к ним синонимы. Запиши получившиеся пары. Проверь себя по толковому словарику в учебнике. ВСЯКИЙ ЕРЕМЕЙ дело разумей Мал золотник, да дорог. Пословица недаром молвится. К СЛОВАМ СОЛИТВА, РАЗУМЕТЬ, ЗОЛОТНИК ПОДБЕРИ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ В НАШЕЙ РЕЧИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово разуметь это значит понимать, вникать в суть вопроса синонимы вникнуть ,познавать,постигать,смыслить золотник -раньше это была мера длина синоним драгоценность,золото молвить значить говорить,сказать и тд сказать,изрекать,толковать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика
На рисунке изображена часть фигуры. дострой эту фигуру так, чтобы получился четыр??хугольник, одна из сторон которого 6см