Прочитай пословицы . Обьясни значение устаревших слов, подбирая к ним синонимы. Запиши получившиеся пары. Проверь себя по толковому словарику в учебнике. ВСЯКИЙ ЕРЕМЕЙ дело разумей Мал золотник, да дорог. Пословица недаром ...

Русский язык
Прочитай пословицы . Обьясни значение устаревших слов, подбирая к ним синонимы. Запиши получившиеся пары. Проверь себя по толковому словарику в учебнике. ВСЯКИЙ ЕРЕМЕЙ дело разумей Мал золотник, да дорог. Пословица недаром молвится. К СЛОВАМ СОЛИТВА, РАЗУМЕТЬ, ЗОЛОТНИК ПОДБЕРИ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ В НАШЕЙ РЕЧИ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово разуметь это значит понимать, вникать в суть вопроса синонимы вникнуть ,познавать,постигать,смыслить золотник -раньше это была мера длина синоним драгоценность,золото молвить значить говорить,сказать и тд сказать,изрекать,толковать
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